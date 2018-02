Maria João Bastos vestida a rigor para Carnaval no Rio de Janeiro

AFS Hoje às 14:56 Facebook

Maria João Bastos viajou para o Rio de Janeiro, no Brasil, onde vai celebrar o Carnaval. Vestida a rigor, a atriz surpreendeu os seus seguidores do Instagram com a excelente forma física em que se encontra.

A intérprete partilhou com os seus amigos desta rede social um "boomerang" (vídeo de poucos segundos em "loop") no qual exibe o vestuário escolhido para integrar o Baile do Sarongue, um dos mais mediáticos do Brasil.

Aos 42 anos, Maria João Bastos mostra assim, com a reveladora peça de roupa que enverga, estar no seu esplendor no que à forma física diz respeito. Mas há também quem olhe para os seus dotes de bailarina. "'Ganda' Maria João. Danças espetacularmente bem. Parabéns!", escreveu um internauta na secção de comentários da publicação.

É, de resto, entre o Brasil e Portugal que a atriz se tem dividido a nível profissional. No ano passado, Maria João participou na novela "Novo Mundo", da TV Globo, tendo regressado ao nosso país para dar vida a Vera Lagos na série "3 Mulheres", cuja estreia está marcada para breve na RTP1.