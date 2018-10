Dúlio Silva Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Maria Leal adianta que vai interpor uma ação judicial contra o ainda marido, que a acusa, no programa da SIC "Vidas Suspensas", de o ter deixado na miséria depois de ter gastado mais de um milhão de euros de uma herança que ganhou do pai. "A seu tempo será feita justiça", crê a intérprete.

Estalou o verniz entre Maria Leal e Francisco d'Eça Leal, filho do artista plástico Paulo Guilherme d'Eça Leal, de quem herdou uma fortuna que incluía 500 mil euros em dinheiro, quatro apartamentos em Campo de Ourique e respetivos recheios e várias obras do pai.

Numa investigação levada a cabo pela jornalista Sofia Pinto Coelho, para o programa de informação da SIC "Vidas Suspensas", cuja primeira parte foi transmitida esta terça-feira à noite, Francisco conta que hoje em dia vive das ajudas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da paróquia de Campo de Ourique. E acusa Maria Leal de ter gastado uma boa parte do seu dinheiro e de ter vendido ao "desbarato" o património que herdou do pai.

"Depois de ter casado com a Maria Leal, ela tirou-me o dinheiro", afirma o herdeiro de Paulo Guilherme d'Eça Leal, que está em processo de divórcio com Maria Leal depois de ter apresentado uma queixa-crime contra a intérprete. "Cortei relações com os meus amigos e com a minha mãe. Ela dizia que se ia embora se eu não fizesse o que ela queria, que iria ficar entregue à minha mãe e que depois a minha mãe me ia tirar tudo", recorda na reportagem da SIC.

Maria Leal, nome artístico de Elisabete Rodrigues, defendeu-se, entretanto, das acusações do ainda marido nas redes sociais, garantindo que está a ser vítima de "difamação" e que vai avançar para tribunal. "Apenas digo que não só me defenderei no local próprio como intentarei as respetivas ações judiciais para ver reposto o meu bom nome", assegurou a intérprete na noite passada, logo após a exibição da primeira parte da reportagem - a segunda é emitida na próxima terça-feira.

"Com a conivência da SIC", diz Maria Leal, "fui difamada de forma gratuita em horário nobre". "A seu tempo será feita justiça. Não acrescentarei mais nada a partir deste momento, até porque o meu advogado não me permite fazê-lo", concluiu.

Já no domingo à noite, a "performer" tinha reagido às acusações de Francisco d'Eça Leal, referindo-se a elas como "inverdades que nada mais são do que uma clara difamação", um claro ataque ao seu "bom nome".

Maria Leal tornou-se conhecida do público português na sequência de uma ida ao "Você na TV", em outubro de 2016, ainda o programa das manhãs da TVI era conduzido por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. A irreverência com que interpretou o tema "Dialetos de Ternura" tornou-a num fenómeno das redes sociais, a ponto de, hoje em dia, fazer da música a sua carreira