Maria Vieira diz que Oprah é "mulherzinha oportunista"

Em reação ao discurso que Oprah Winfrey protagonizou na edição deste ano dos Globos de Ouro, Maria Vieira recorda fotografias da apresentadora com o produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado de assédio sexual, adjetivando-a de "mulherzinha oportunista".

"A Oprah proferiu esse 'bonito' discurso depois de ter sido galardoada por 'ser um exemplo a seguir por mulheres e jovens' mas se lhe tivessem atribuído o troféu por ser 'A Maior Hipócrita do Ano', o prémio também teria sido muito bem entregue!", escreve a atriz na sua conta de Facebook, partilhando com os seus seguidores desta rede social registos fotográficos da norte-americana com Weinstein, o homem que está a ser acusado por mais de uma centena de mulheres de assédio sexual, denúncias que espoletaram dezenas de escândalos idênticos destruindo carreiras de vários atores e produtores de Hollywood.

Numa cerimónia marcada pelo negro como forma de apoio às vítimas de abusos sexuais, Oprah Winfrey recordou, no momento em que recebeu o prémio Cecil B. DeMille na entrega dos Globos de Ouro, que esta "não é uma história que afeta apenas a indústria do entretenimento", mas "é algo que transcende a cultura, geografia, raça, religião, política ou local de trabalho".

"Esta noite, quero expressar a minha gratidão a todas as mulheres que aguentaram anos de abusos e maus tratos porque, tal como a minha mãe, tinham filhos para alimentar, contas para pagar e sonhos para realizar", afirmou a também produtora, empresária e atriz no discurso que levou a plateia a ovacioná-la por três vezes.

"Mesmo tendo em conta as coisas acertadas que ela disse sobre as vítimas de assédio e abuso sexual, é sempre bom lembrar as ações antes das palavras e, verdade seja dita, as ações dela documentadas nestas fotos do seu passado recente não abonam muito a seu favor e não 'jogam' lá muito bem com as palavras que ela proferiu", considera Maria Vieira, argumentando que "todo o mundo em Hollywood (ela incluída) sabia que o senhor das fotos - Harvey Weinstein - era um miserável e poderoso predador sexual".

"Antes de começar [a corrida à presidência dos Estados Unidos], Oprah Winfrey já perdeu"

A ideia de Oprah Winfrey se candidatar à presidência dos Estados Unidos ganhou força após o seu forte discurso nos Globos de Ouro. Várias celebridades, entre elas a atriz Meryl Streep, o ativista e político Jesse Jackson, o cantor Billy Gillman, a escritora Roxane Gay e a apresentadora de televisão Ellen DeGeneres pedem-lhe que avance para a corrida à Casa Branca.

Na opinião de Maria Vieira, ainda "antes de começar [a corrida à presidência dos Estados Unidos], ela já perdeu!" "Ela nem para começar serve! Estas imagens que revelam a amizade dela com esse criminoso [Harvey Weinstein], sabendo bem quem ele era, e as declarações racistas que ela fez no passado recente contra pessoas idosas brancas e que estão devidamente documentadas já estão a circular massivamente por toda a América e pelo resto do mundo", escreve a intérprete, de 60 anos.

"Essa mulher é uma idiota útil ao sistema pró-liberal americano mas que não possui estrutura, credibilidade ou qualquer outra qualidade para liderar uma junta de freguesia, quanto mais a maior nação do mundo!", defende.

Maria Vieira assume, contudo, que "gostaria muito que ela concorresse à presidência dos Estados Unidos". Porquê? "Porque com uma concorrente 'desta qualidade' o Donald Trump nem sequer precisava de fazer campanha para continuar a ser o presidente dos Estados Unidos por mais quatro gloriosos anos!", responde a atriz, assumidamente a favor do atual chefe de Estado.