Mariah Carey vende anel de noivado com diamante de 35 quilates

Mariah Carey vendeu o anel de noivado que o ex-namorado, James Packer, lhe tinha oferecido.

O diamante de 35 quilates estava avaliado em cerca de 8 milhões de euros, mas a cantora terá chegado a acordo com uma joalharia de Los Angeles e vendido o objeto por 1,8 milhões de euros, segundo noticia o "The Page Six".

Para a autora de sucessos como "Without You" ou "Hero" a venda do objeto deverá significar um ponto final nas "emoções" que ainda nutria por James Packer, ao deixar "as coisas materiais para trás", comunicou a agente da artista norte americana, de 48 anos.

Mariah Carey e James Packer começaram a namorar em meados de 2015 e em janeiro de 2016 ficaram noivos. No entanto, terminaram a relação em outubro desse ano.

Uma das teorias para o fim do relacionamento, segundo noticiou na altura o site "TMZ", terá sido o facto de Mariah Carey se recusar a ter relações sexuais antes do casamento, o que terá motivado o rápido pedido de Packer para oficializarem a união.