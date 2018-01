Mariah Carey voltou a atuar em Times Square

Ana Filipe Silveira Ontem às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ano depois de ter sido alvo de várias críticas pelos problemas técnicos com que se deparou na passagem de ano em Times Square, Nova Iorque, Mariah Carey parece ter-se redimido no evento deste ano.

Depois da atuação desastrosa no fim de ano de 2016 em Nova Iorque, que terminou com a cantora, de 47 anos, a abandonar em direto o espetáculo de Ano Novo em Times Square, Mariah Carey regressou a Nova Iorque para atuar na passagem de ano.

A cantora acabou por se "redimir" no espetáculo deste domingo à noite, com atuações que levaram inclusive o público que assistia a partilhar excertos dos temas interpretados por Mariah Carey nas redes sociais.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Podemos todos concordar quanto ao espetáculo do ano passado não ter sido exatamente como planeámos e estamos encantados em avançar juntos para dar aos Estados Unidos uma incrível noite de música e de celebração", disse Mariah Carey numa declaração conjunta com a Dick Clark Productions, empresa que dirige o espetáculo, divulgada no passado dia 22 de dezembro.

Recorde-se que, na atuação do ano passado, o sistema de microfones começou a funcionar mal e, visivelmente alterada, a cantora disse que iria abandonar o palco, mas acabou por cantar em "playback", o que deixou a multidão, que esperara horas pelo espetáculo, muito irritada.