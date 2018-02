Marido de Ivete Sangalo mostra as primeiras fotos das gémeas

Nuno Azinheira Hoje às 12:23 Facebook

Já foram publicadas as primeiras fotografias das filhas gémeas de Ivete Sangalo. O marido da cantora partilhou a alegria do momento através das redes sociais.

O nutricionista Daniel Cady, de 32 anos, publicou no Instagram as primeiras fotografias de Helena e Marina, com a sua mãe, Ivete Sangalo. As duas filhas nasceram este sábado, no Hospital Aliança, em Salvador.

"Energia feminina tamanho gigante!! Só posso dizer obrigado, @ivetesangalo #paternidade #gemeas #amorinfinito #paicoruja #felicidade #obrigadosenhor", escreveu o companheiro da cantora brasileira.

No InstaStory, Cady mostrou ao mundo uma primeira imagem das filhas, ao lado de Ivete Sangalo, apesar de estar tapada a cara das meninas com dois corações por cima. Na segunda fotografia, a cantora, de 45 anos, e o marido apresentaram Helena e Marina ao mundo.

O parto do casal de gémeas estava programado para dia 22 de fevereiro, mas acabou por ser antecipado. Segundo Ricardo Sangalo, irmão da artista brasileira, Ivete começou a sentir contrações na noite deste sábado e os médicos recomendaram que fosse diretamente para o hospital.