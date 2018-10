Marilyn Manson está a vender vibradores com desenho da própria cara

Carolina Morais Hoje às 13:09 Facebook

Marilyn Manson colocou à venda, por 125 dólares, brinquedos sexuais com o desenho do seu rosto. E aproveitou a onda do Halloween para publicitá-los na sua página do Instagram.

Quando pensávamos que Marilyn Manson não poderia surpreender-nos ainda mais, eis que ele o faz. O músico norte-americano acaba de colocar à venda vibradores com a sua cara, que descreve como "suaves e realistas".

Por 125 dólares (cerca de 108,8 euros), os fãs podem adquirir este inusitado brinquedo sexual que, segundo o site oficial de Marilyn Manson, é feito de silicone, tem 20 centímetros de comprimento e 3,8 de diâmetro - além de vir acompanhado de um saco de veludo para armazenamento. "Por favor note que a tinta na cara de Marilyn Manson é ambientalmente segura. Pode desvanecer ao fim de múltiplas utilizações", lê-se ainda na descrição do produto.

O artista de 49 anos partilhou a novidade com os fãs no Instagram, aproveitando a onda do Halloween - feriado conhecido pela expressão "trick or treat" (doce ou travessura) - para fazer um trocadilho bem atrevido. Convidamo-lo a reparar no "hashtag".