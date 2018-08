Marisa Cruz e ator de "A Herdeira" assumem relação

Dúlio Silva 28 Maio 2018 às 14:38 Facebook

Marisa Cruz e Pedro Hossi, que contracenaram juntos na novela "A Herdeira", da TVI, confirmaram aquilo que a imprensa já avançava há um mês: são namorados. A assunção do relacionamento foi feita a pensar no casamento do príncipe Harry de Inglaterra e da ex-atriz norte-americana Meghan Markle.

Uma semana depois de os agora duques de Sussex terem oficializado a relação que mantinham há cerca de dois anos, foi precisamente o casamento real do ano que serviu de mote à confirmação do romance entre os atores Pedro Hossi e Marisa Cruz.

"Mais sortudo do que o Harry", escreveu, no seu perfil de Instagram, o intérprete de "A Herdeira", que começou a namorar com a também apresentadora durante as gravações da novela da TVI, na qual contracenaram juntos. A frase vem acompanhada de uma fotografia em que o casal surge lado a lado.

Hossi já tinha dado a entender que o que o ligava a Marisa era mais do que uma amizade. No dia 1 de maio, o ator partilhou uma fotografia da ex-manequim na mesma rede social, descrevendo-a como uma "encantadora de cavalos".

Importa lembrar que esta é a primeira relação que se conhece a Marisa Cruz depois do namoro com o jogador de andebol Tiago Rocha ter chegado ao fim há cerca de um ano.

A comunicadora tem dois filhos, fruto do seu matrimónio com o ex-futebolista João Pinto.