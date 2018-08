Marisa Cruz já não esconde paixão por Pedro Hossi

Dúlio Silva 30 Maio 2018 às 11:20 Facebook

Dois dias depois de Pedro Hossi ter confirmado estar numa relação com Marisa Cruz, foi a vez de a apresentadora partilhar uma fotografia do namorado nas redes sociais. Não há dúvidas: a paixão está no ar.

A atriz da novela "A Herdeira", da TVI, fez pela primeira vez uma declaração de amor pública ao colega de profissão ao dividir com os seus seguidores do Instagram uma fotografia da sua cara-metade.

Na legenda da publicação do Instagram, Marisa Cruz constata a fase feliz da vida pelo qual passa atualmente ao lado de Pedro Hossi. "Quando ele sorri...", destacou a apresentadora, numa mensagem escrita originalmente em inglês e que termina com um "emoji" em forma de coração.

Sem querer expor demasiado o lado pessoal das suas vidas, o ator comentou a mensagem apaixonada da ex-manequim, respondendo, na secção de comentários, com a ilustração de quatro corações.

A publicação de Marisa Cruz surge dois dias depois de Pedro Hossi ter confirmado, também nas redes sociais, o relacionamento que o casal vive há cerca de quatro meses. O ator de "A Herdeira" partilhou no seu perfil de Instagram uma imagem dos dois, afirmando na descrição sentir-se "mais sortudo do que o [príncipe] Harry", numa clara alusão ao casamento do filho mais novo de Diana de Gales e da ex-atriz Meghan Markle.