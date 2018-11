Mariza: "Às vezes sinto-me culpada por não estar tão presente na vida do meu filho"

Dúlio Silva Hoje às 15:24 Facebook

Mariza é a entrevistada de Fátima Lopes na próxima emissão do programa "Conta-me Como És". Em conversa com a apresentadora da TVI, a fadista não contém a emoção quando fala do seu único filho.

Com uma carreira de sucesso, que vai além-fronteiras, a cantora diz ter noção das ausências que muitas vezes é obrigada a ter de Martim. E o sentimento de culpa assola-a, como revela, emocionada, a Fátima Lopes: "Às vezes sinto-me culpada por não estar tão presente na vida do meu filho. Mas a vida é como é..."

A afirmação é feita à apresentadora no programa de entrevistas "Conta-me Como És", que a TVI vai exibir no sábado às 14 horas. O excerto em questão da conversa foi partilhado no perfil de Instagram do canal.

Martim nasceu, prematuramente, a 6 de julho de 2011. É o único filho de Mariza, de 44 anos, fruto do casamento com o empresário António Ferreira, de quem se separou há cerca de dois anos.