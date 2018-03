Mariza está em processo de divórcio

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:08 Facebook

Mariza confirmou, na tarde desta quinta-feira, estar separada do empresário António Ferreira, com quem tem um filho em comum. "Estão a ser dados os necessários passos para o decretamento do divórcio", refere a fadista.

Num comunicado emitido na sua página oficial de Facebook, Mariza, de 44 anos, admite que está separada "há mais de um ano" do pai do seu único filho, depois de essa hipótese ter sido avançada, nos últimos meses, pela imprensa nacional.

A fadista adianta ainda que o ex-casal, que estava junto há seis anos, leva "vidas totalmente separadas e independentes, tratando-se de situação irreversível".

Mariza refere, na mesma nota, que torna agora pública a separação porque a "manutenção da [sua] separação em sigilo", "ao invés de proteger o que quer que seja, começa a tornar-se demasiado pesado, ao ponto de provocar efeitos completamente opostos ao pretendido".

Mariza e António Ferreira são pais de Martim, de seis anos. A artista lembra que o coloca "acima de tudo" e que tudo fará "para [o] preservar". "Ficam as nossas recordações, aquilo que de mais importante tivemos e sempre teremos em comum, o nosso querido Martim, que ambos, em respeito um pelo outro e, primeiro que tudo, pelo Martim, vamos sempre colocar acima de qualquer diferendo, encontrando os melhores consensos e adotando todos os necessários instrumentos para que assim seja efetivamente", remata.