Marlon Brando e Richard Pryor foram amantes

Quincy Jones deu o tiro de partida e a viúva de Richard Pryor confirmou: o conhecido comediante e o renomado ator Marlon Brando foram amantes. "Eram os anos 1970", lembra Jennifer Lee.

A sexualidade não era assunto tabu para Marlon Brando, cuja orientação já foi discutida diversas vezes ao longo dos anos, inclusivamente com a revelação de uma alegada relação amorosa, nunca confirmada, entre o ator e o colega de profissão James Dean.

Na controversa entrevista que Quincy Jones concedeu ao site Vulture, em que o responsável pelos maiores sucessos de Michael Jackson acusa o rei da Pop de ter plagiado várias das suas canções, entre as quais a famosa "Billie Jean", o célebre compositor e produtor discográfico refere que Brando "faria sexo com qualquer coisa". "Qualquer coisa. Ele faria sexo até com uma caixa de correio. [O escritor] James Baldwin. [O ator] Richard Pryor. [O cantor] Marvin Gaye", atira.

Sobre o alegado envolvimento de Marlon Brando com o primeiro e o último nem uma palavra. Mas o "affair" com Pryor já foi confirmado pela viúva deste, Jennifer Lee. "Eram os anos 1970! As drogas ainda eram boas, especialmente os quaaludes. Se consumisse cocaína, faria sexo até com um radiador e enviar-lhe-ia flores na manhã seguinte", responde a última mulher com quem o comediante dividiu a sua vida.

Richard Pryor morreu em 2005, aos 65 anos, vítima de ataque cardíaco, um ano depois do desaparecimento de Marlon Brando, com 80.