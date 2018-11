Matias Damásio desilude fãs ao cancelar concertos devido a guerra pessoal

Carolina Morais Hoje às 11:18 Facebook

Matias Damásio não compareceu a dois concertos em Angola, no passado fim de semana, devido à "presença indesejada" de Salú Gonçalves, apresentador dos espetáculos. E fez um ultimato à produção.

Matias Damásio tinha três concertos esgotados em Luanda, Angola, entre sexta-feira e domingo. Mas, na primeira noite, foi apanhado desprevenido quando Salú Gonçalves, com quem teve um desentendimento no passado, o apresentou e chamou ao palco.

A meio do concerto, decidiu não esconder mais a sua insatisfação. "Não sou falso. Devo reconhecer aqui que não sabia da pessoa que iria apresentar o meu concerto. E se soubesse não vinha cantar", afirmou o cantor de 36 anos.

Bem dito, bem feito. Nem no sábado, nem no domingo compareceu aos seus concertos, chegando a lançar um ultimato à produção do espetáculo. "Eu sou uma marca e os 'shows' estão esgotados. Vamos ver se preferem o músico ou um simples apresentador, que diz duas palavras no início e três no fim. Ou eu ou ele", terá ameaçado. Mas a produção não cedeu à "chantagem" e, em comunicado, explicou que não permitia que o palco fosse "um local para resolução de problemas pessoais".

Entretanto, Matias Damásio já recorreu às redes sociais para explicar, na sua ótica, o que se passou. "A presença indesejada do Salú perturbou-me psicologicamente, além de abalar a concentração e o foco do meu 'show', que era e continua a ser proporcionar o melhor de mim ao meu público. Situações que feriram a minha dignidade, bom nome e atingiram os meus familiares diretos, pesaram na minha reação tempestiva."

Continuou, disponibilizando-se para remarcar os concertos que cancelou e pedindo desculpa aos fãs. "Peço desculpas a todos pelo desconforto causado e reafirmo que continuarei a pautar por uma conduta humilde e de respeito aos princípios, direitos e valores, mas mantendo sempre a minha dignidade e o total respeito aos outros, em particular aos meus fãs, que são a minha inspiração e o meu alicerce."