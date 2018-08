Matriarca do clã Jenner-Kardashian obriga pretendentes a assinar contrato de 100 páginas

João Manuel Farinha Hoje às 11:54 Facebook

Dizem os bons costumes que, antes de um cavalheiro avançar para uma relação com a mulher dos seus sonhos este terá de pedir autorização ao pai da amada. No caso do clã Jenner-Kardashian, é a matriarca quem trata desse tipo de assuntos.

E se ao ganhar coragem para convidar aquela pessoa que não lhe sai da cabeça para um encontro a dois fosse informado de que, para o fazer, teria de assinar um contrato de 100 páginas? O amor superaria essa "pequena" barreira?

Pois bem, quem quiser ter uma relação mais íntima com uma das irmãs do clã Jenner-Kardashian terá de se sujeitar à aprovação de Kris Jenner, mãe de Kim, Khloe e Kourtney Kardashian e ainda de Kylie e Kendall Jenner. Rob é o único filho do sexo masculino da ex-mulher de Robert Kardashian e de Bruce Jenner, antes de este mudar de sexo e tornar-se Caitlyn Jenner.

A informação foi veiculada por uma fonte próxima da família ao jornal britânico "The Sun". Segundo ela, foi essa a forma encontrada pela empresária, de 62 anos, para proteger as filhas de qualquer desentendimento que possa ocorrer durante ou após um relacionamento.

Assim, todos os pretendentes das tão cobiçadas irmãs, incluindo os que já tomaram conta dos seus respetivos corações, estão sujeitos à assinatura de um contrato com cerca de 100 páginas e no qual é bem patente de que estes não poderão falar mal das suas amadas (ou ex-amadas) e que qualquer vídeo ou fotografia em que estas surjam são propriedade da família.

O contrato dá aos candidatos duas opções. Ou estes aceitam e, caso não cumpram as condições, terão de se sujeitar às consequências, ou simplesmente partem para outra.

Graças a este método, Kris já conseguiu estancar qualquer problema mal resolvido, por exemplo, em relação ao antigo basquetebolista Lamar Odom, casado com Khloe entre 2009 e 2016, Kris Humphries, cuja união com Kim se prolongou entre 2011 e 2013 ou até o "rapper" Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner.

Ainda assim, este último não acatou bem o fim do relacionamento com a empreendedora, de 21 anos, e meses depois de a relação ter terminado chegou a garantir que Stormi, a filha de Kylie e Travis Scott, que entretanto nasceu em fevereiro deste ano, seria dele.