Matthew McConaughey quase foi Jack em "Titanic"

Matthew McConaughey revela que fez a audição para o papel de Jack, do clássico "Titanic", que acabou por ser interpretado por Leonardo DiCaprio. "Queria tanto aquilo."

Hoje em dia é impensável associarmos Jack Dawson, de "Titanic", a outra pessoa que não Leonardo DiCaprio. Mas sabia que esse papel quase foi entregue a Matthew McConaughey? "Fui fazer a audição com a Kate Winslet. Fiz uma boa audição e saí de lá bastante confiante de que ficaria com o papel. Não fiquei. Queria tanto aquilo", revela o ator em conversa com o "The Hollywood Reporter".

Mas esta não é a única personagem que McConaughey lamenta não ter interpretado. Em 1997, esteve a um passo de assumir Ed Exley no filme "L. A. Confidential", mas acabou por recusar a proposta. "Foi um filme de que realmente gostei e ainda hoje me incomoda e penso que teria sido algo muito bom de fazer parte", reconhece.

Ao que tudo indica, estes dois projetos por concretizar não minaram a carreira de Matthew. Aos 48 anos, é um dos atores de Hollywood mais populares do último quarto de século e é detentor de um Óscar de Melhor Ator pela sua "performance" no filme de 2014 "O Clube de Dallas".