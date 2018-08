Matthew Perry operado de urgência

Dúlio Silva Hoje às 13:03 Facebook

O ator norte-americano Matthew Perry, conhecido pela sua participação na série "Friends", foi submetido esta terça-feira a uma intervenção cirúrgica de urgência.

A causa da cirurgia, segundo revelou a assessoria do artista, foi uma perfuração gastrointestinal. O artista sentiu uma forte dor abdominal e necessitou de se dirigir de imediato às urgências de um hospital de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia.

De acordo com o mesmo comunicado, Perry, que irá completar 49 anos este mês, "está agradecido com o carinho do público e pede privacidade enquanto recupera" do problema de saúde.

Matthew Perry, que em "Friends" vestiu a pele de Chandler Bing, já necessitou de ajuda hospitalar no passado. Em 1997, entrou num programa de reabilitação devido ao vício em analgésicos e, em 2001, submeteu-se a um novo tratamento para tratar da dependência de substâncias como opióides, anfetaminas e álcool.