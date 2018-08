Médicos impedem pai de Meghan Markle de estar presente no casamento da filha

Ana Filipe Silveira 17 Maio 2018 às 11:11 Facebook

É mais uma reviravolta no que diz respeito à presença de Thomas Markle no casamento de Meghan com o príncipe Harry. Depois de ter sido avançado que não iria estar presente na cerimónia, que se realiza no próximo sábado, e de esta notícia ter sido desmentida, parece que o pai da noiva vai mesmo faltar ao matrimónio do ano.

Desta vez, a "culpa" é de uma cirurgia cardíaca a que Thomas Markle, de 73 anos, se submeteu esta quarta-feira, depois de ter sofrido um ataque cardíaco. De acordo com o TMZ, o pai de Meghan Markle disse que a operação "correu bem", mas que a equipa médica que o acompanha o impediu de marcar presença no casamento da filha com o príncipe Harry de Inglaterra.

"Está tudo bem. Demorarei algum tempo a recuperar. Vou ficar no hospital ainda mais uns dias. Não posso passar por momento emotivos", disse Thomas àquele site.

Recorde-se que, no passado domingo, o jornal britânico "Daily Mail" desmontou um esquema em que o pai da noiva esteve envolvido e do qual recebeu, segundo a mesma publicação, 100 mil libras (aproximadamente 113 mil euros) pela venda de fotografias suas a preparar-se para o enlace.

A questão que se coloca neste momento passa por quem levará a ex-atriz norte-americana ao altar. De acordo com a imprensa britânica, deverá ser a mãe de Meghan a assumir esse papel. Doria Ragland já terá viajado de Los Angeles, nos EUA, onde vive, para Londres, Inglaterra, onde prepara com a família real britânica o momento em que entregará a filha ao filho mais novo de Carlos e Diana.

A cerimónia está agendada para sábado, dia 19, a partir das 10 horas.