A dieta de Harry antes do casamento com Meghan Markle

A poucas semanas do casamento com Meghan Markle, o príncipe Harry de Inglaterra parece estar empenhado em fazer boa figura no altar. Além de frequentar o ginásio, o neto da rainha Isabel II deixou de comer hidratos de carbono e adotou o estilo de vida saudável da noiva.

Com o grande dia à porta, Harry parece já se ter convertido ao conceito de vida em comum. De acordo com a imprensa internacional, o príncipe cortou nos hidratos de carbono e alimentos processados e adotou o mesmo tipo de alimentação de Meghan Markle.

"A Meghan mudou a dieta do Harry por completo", relatou uma fonte ao jornal "Daily Mail". "Ela fez com que ele passasse a beber sumos e batidos saudáveis e já perdeu 4,5 quilos, o que é bastante para alguém tão magro como ele."

O casal adquiriu uma máquina sumos "topo de gama" e Harry já não dispensa os "'smoothies' de fruta e legumes". A mesma fonte acrescenta que príncipe está também a "cortar no consumo de carne". De modo a acompanhar a alimentação saudável com exercício físico, Harry inscreveu-se num luxuoso e exclusivo ginásio, cuja mensalidade ronda os 655 euros, escreve o "Daily Mail".

Meghan Markle adotou um estilo de vida saudável há já vários anos e não dispensa a prática de yoga, atividade da qual a mãe é instrutora. Ao contrário de Harry, Meghan tem tendência para perder peso e, segundo fontes próximas do casal, teve de experimentar várias vezes o vestido de casamento nas últimas semanas.