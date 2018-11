Meghan e príncipe Harry em "double date" com Kate e príncipe William

Carolina Morais Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Os duques de Sussex e os duques de Cambridge estiveram juntos num jantar de gala da organização filantrópica The Royal Foundation, que contou com música ao vivo do escocês Tom Walker.

É raro vermos Meghan Markle, Kate Middleton e os príncipes Harry e William todos juntos, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Mas esta semana, curiosamente, aconteceu duas vezes: na festa do 70.º aniversário do príncipe Carlos, que decorreu na quarta-feira, e no jantar anual de gala da The Royal Foundation, que teve lugar na noite seguinte.

Os "Fab Four" - como a imprensa britânica gosta de os apelidar - estiveram juntos a desfrutar do evento privado, que contou com uma atuação ao vivo de Tom Walker. "Tive a honra de conhecer e atuar perante os duques de Cambridge e os duques de Sussex", escreveu o músico escocês, com entusiasmo, no Twitter.

Meghan Markle surgiu com um elegante vestido preto sem alças desenhado por Roland Mouret - avaliado em mais de 1800 euros -, que deixou bem saliente a sua barriga de grávida.

Já Kate Middleton apresentou-se com um vistoso vestido vermelho (de 832 euros), o mesmo que usou durante a sua viagem oficial ao Canadá, em 2016. As indumentárias de ambas as duquesas ficaram esgotadas na famosa plataforma de roupa online "Net-a-Porter".