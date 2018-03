Meghan Markle já foi batizada em cerimónia privada

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:58 Facebook

A noiva do príncipe Harry de Inglaterra foi batizada, na terça-feira, numa cerimónia privada no Palácio de Kensington. A informação está a ser avançada pela imprensa britânica, que escreve que a rainha Isabel II não esteve presente.

A pouco mais de dois meses de entrar para a família real do Reino Unido, a noiva do neto da rainha Isabel II foi batizada. Ao que tudo indica, Meghan Markle não se terá convertido à Igreja Anglicana, da qual a monarca britânica é líder, tendo sido batizada por uma questão de respeito para com a família do futuro marido.

O jornal "Daily Mail" avança que a cerimónia de 45 minutos, presidida por Justin Welby, Arcebispo da Cantuária, teve lugar numa capela do Palácio de Kensington.

O príncipe Carlos e Camila Parker Bowles estiveram presentes, bem como o príncipe Harry, ao contrário da rainha Isabel II e do príncipe William. A mesma publicação desconhece se os pais da atriz norte-americana marcaram presença no ato solene.

Depois do batismo, o príncipe Carlos e Camila terão dado um jantar para 18 convidados na Clarence House.