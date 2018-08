Meghan Markle já tem estátua de cera no museu Madame Tussaauds

Nuno Azinheira 09 Maio 2018 às 16:34 Facebook

A dez dias do casamento real, o Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres, mostrou ao mundo, esta quarta-feira, a estátua de cera da atriz norte-americana.

Nas fotografias divulgadas pela organização do museu, Megan, de 36 anos, aparece ao lado do príncipe Harry, com a sua aliança e um vestido verde igual ao que utilizou durante a primeira entrevista oficial depois de anunciar o noivado, em novembro.

A figura de cera, porém, só vai estar disponível ao público em geral a partir do dia 19, data para que está aprazada a cerimónia. Nesse mesmo dia, as réplicas vão estar vestidas a rigor para quem quiser tirar uma fotografia com o casal.

A estátua de Harry de Inglaterra foi colocada em exibição há três anos pelo museu de Londres, no dia em que celebrou o seu 30º aniversário. Desde então, acrescentaram apenas a barba ruiva.

O evento, que vai decorrer na Capela St. George, no Castelo de Windsor, prepara-se para receber 2600 convidados. Depois de dizerem "sim", o casal vai passar a sua lua-de-mel na Namíbia, em África.