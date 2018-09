João Manuel Farinha Hoje às 14:17 Facebook

Ainda a adaptar-se aos deveres de duquesa, Meghan Markle quebrou uma tradição real que está a dar que falar. A mulher do príncipe Harry de Inglaterra fechou sozinha a porta do carro depois de esta lhe ter sido aberta.

Meghan Markle tem sido notícia no Reino Unido por um motivo invulgar. Na última terça-feira, a duquesa de Sussex causou surpresa ao sair do carro em que seguia e ter sido a própria a fechar a porta.

A verdade é que o gesto da ex-atriz espantou os britânicos, que não estão habituados a ver um membro da família real fechar a porta do carro. Isto porque existe uma pessoa responsável pela tarefa.

O momento foi filmado à porta da Royal Academy of Arts, em Londres, e rapidamente difundido nas redes sociais. A humildade de Meghan foi elogiada por muitos, porém, houve quem considerasse que a duquesa abriu um precedente difícil de emendar. Foi o caso de Piers Morgan.

"Espero que a Meghan tenha noção que a partir de agora vai ter de fechar sempre a porta do carro. Caso contrário, todas as pessoas que agora a aplaudem pela 'humildade' vão virar-se contra ela por ser mimada", pode ler-se no Twitter do jornalista e comentador.

Na mesma rede social, houve também quem alertasse que a atitude de Meghan pode custar o emprego ao tal responsável por abrir e fechar a porta: "Ela tem de parar com isso! Vai custar o emprego a alguém."

A BBC chegou à fala com um especialista em etiqueta, que esclareceu que Meghan não quebrou realmente o protocolo, apenas fez algo a que ninguém está habituado. "Um membro da família real ou um dignitário tem ao seu dispor um membro do staff para abrir e fechar a por si", explicou William Hanson.

O especialista acrescentou que se trata de uma questão de segurança, para permitir uma rápida reentrada no carro se for necessário.