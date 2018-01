Meghan Markle quer discursar e quebrar a tradição no casamento com Harry

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:14 Facebook

A imprensa britânica afirma que, por norma, na família real britânica são o pai e o padrinho da noiva que discursam no dia do casamento. De acordo com uma fonte do "Times", Meghan Markle quer quebrar essa tradição.

"Ela quer ter a oportunidade de agradecer ao marido e a toda a gente que a tem apoiado", revelou uma fonte ao "Times", afirmando que para além dos agradecimentos ao príncipe Harry, Meghan quer também homenagear a rainha e toda a família real britânica. Desta feita, e a suceder-se, vai ser inédito.

A mesma fonte revelou ainda que o príncipe Harry não se opõe à quebra da tradição. "O Harry acha uma ótima ideia". Já o pai da atriz norte-americana prefere manter-se discreto, optando por não discursar na cerimónia.

A casa real inglesa anunciou a 27 de novembro do ano passado o noivado do casal, oficialmente juntos desde 8 de setembro de 2016. A cerimónia que vai ter lugar a 19 de maio na capela de St. George, no Castelo de Windsor, e a atriz quer que seja a mãe a acompanhá-la ao altar.