Meghan Markle retirada à pressa de mercado de rua por questões de segurança

A duquesa de Sussex foi retirada pela sua equipa de um mercado de rua, em Suva, nas ilhas Fiji. Em causa terá estado a segurança de Meghan Markle.

A sua permanência no local deveria ter demorado 15 minutos, mas não foi além dos oito. Meghan Markle, que está com o príncipe Harry a realizar uma visita oficial de duas semanas ao Pacífico, teve de ser retirada do local antes da hora prevista.

A preocupação com a sua segurança terá estado entre as razões que levaram a equipa do Palácio de Kensington que a acompanha a optar por levar a duquesa de Sussex, grávida pela primeira vez, de um mercado de rua em Suva, nas Fiji, onde foi recebida por uma grande concentração de mulheres.

A imprensa inglesa frisa que o sorriso tão característico da ex-atriz norte-americana deu lugar a um semblante carregado, "o que não é comum", lê-se. "Ela parou para falar com um vendedor de abacaxi numa das bancas e o seu olhar estava vazio, o que não é nada dela", relata o "Mirror", citando uma testemunha.

A comunicação social britânica coloca ainda a possibilidade de Meghan se ter sentido indisposta. "Ela sussurrou qualquer coisa ao ouvido da segurança e foi retirada de imediato", conta o "The Sun".

O Palácio de Kensington começou por dizer que a visita foi interrompida "devido a problemas de gestão de multidões", citou a Sky News.

A visita teve início na Austrália e vai alargar-se até ao dia 31, com passagens previstas ainda pela Nova Zelândia e por Tonga.