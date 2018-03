Meghan Markle será batizada antes de se casar com Harry

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:59 Facebook

O "The Times" noticia que, antes do seu casamento com o príncipe Harry de Inglaterra, a norte-americana Meghan Markle terá de ser batizada.

Não se espera que Meghan Markle se converta à Igreja Anglicana. Espera-se, apenas, que ao ser batizada, mostre o seu respeito pela rainha Isabel II de Inglaterra, líder dessa Igreja, e, desta forma, se torne parte integrante da família real do Reino Unido.

A notícia foi avançada pelo jornal "The Times". A atriz norte-americana, de 36 anos, deverá acontecer nos próximos dias no Palácio de Kensington.

Recorde-se que Meghan foi batizada na Igreja Protestante, estudou numa escola católica e, anteriormente, casou-se com um judeu.

O seu enlace com Harry está marcado para o dia 19 de maio. Na semana passada, a casa real de Inglaterra anunciou em comunicado que o casal pretende convidar 2640 pessoas do público para marcar presença, no dia do seu casamento, no Castelo de Windsor. Os convidados terão a oportunidade de assistir à chegada dos noivos, bem como ao tradicional percurso de carruagem, que partirá do local.