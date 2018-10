Meia-irmã de Meghan Markle barrada à porta do Palácio de Kensington

João Manuel Farinha Hoje às 13:17 Facebook

Samantha Markle viajou para Londres na semana passada na tentativa de falar com a meia-irmã, Meghan Markle, mas foi barrada à porta do Palácio de Kensington. Samantha tinha uma carta para entregar a Meghan mas nem isso pôde fazer.

A família paterna de Meghan Markle continua sem lhe dar descanso. Desta vez, a meia-irmã, Samantha, deslocou-se a Londres e este sábado apareceu à porta da residência oficial de Meghan e do príncipe Harry. A tentativa de chegar à fala com a duquesa de Sussex foi negada pela segurança, que também se recusou a receber uma carta que Samantha tinha para a irmã.

Sentada numa cadeira de rodas, Samantha - sofre de esclerose múltipla - foi fotografada por alguns meios de comunicação social britânicos a falar com um segurança do palácio e a tentar entregar-lhe uma carta. Mais tarde, partilhou a respetiva fotografia no Twitter e deixou uma mensagem enigmática: "Todos gostariam de saber o que está [escrito] naquela carta."

Em entrevista ao canal britânico Channel 5, Samantha explicou que foi pelo pai que decidiu viajar até Inglaterra: "Sempre quis visitar Londres, mas quis vir para expressar os desejos e os sentimentos do meu pai e espero fazer chegar uma mensagem à minha irmã." Recorde-se que a relação de Meghan com o pai também não é das melhores, já que Thomas Markle combinou um esquema com um fotógrafo e tentou lucrar com o casamento da filha.

Na mesma entrevista, Samantha esclarece que, caso tivesse oportunidade de falar com Meghan, lhe diria que o que aconteceu "são águas passadas" e que os problemas entre ambas ficaram "fora de controlo".