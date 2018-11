Mel B acusa ex-marido de filmar cenas de sexo a três sem consentimento

JMF Hoje às 11:20 Facebook

A cantora britânica Mel B, das Spice Girls, acusou o ex-marido Stephen Belafonte de ter filmado sem o seu consentimento 64 cenas de sexo a três que o casal manteve com várias mulheres durante o tempo em que estiveram casados.

Na biografia "Brutally Honest", que deverá ser lançada no próximo dia 27, a cantora explica que o ex-marido gravou as cenas de sexo sem lhe ter pedido autorização e numa fase em que esta se encontrava sob o efeito de substâncias psicotrópicas.

Mel B conta ainda que Belafonte a terá ameaçado de revelar publicamente o conteúdo dos vídeos caso esta avançasse com a acusação sobre alegados maus tratos que terá sofrido durante o matrimónio com o produtor cinematográfico. Recorde-se que, na altura do divórcio, em novembro de 2017, a intérprete indicou que sofreu de violência doméstica, mas não viria a avançar com qualquer queixa contra o agora ex-marido.

Na biografia a que o jornal britânico "The Mirror" teve acesso surge ainda uma declaração sobre a prática de sexo do casal com outras mulheres. "O sexo a três foi ideia minha, mas claro que o meu marido estava preparado para isso. Tinham de ser mulheres, o que me agradou bastante porque amo mulheres e sempre achei o corpo muito mais bonito do que o dos homens", confessou a estrela das Spice Girls.

Melanie Brown e Stephen Belafonte estiveram casados entre 2007 e 2017. Segundo a compositora, a fantasia sexual do casal teve início logo nos primeiros meses da união entre ambos e prolongou-se durante todo o matrimónio.