Mel B recorda momento traumático e alerta: Suicídio não é "solução"

Na sua autobiografia, a ex-Spice Girl Mel B recorda o período em que foi física e sexualmente agredida pelo marido, culminando no dia em que tentou acabar com a própria vida ao ingerir 200 analgésicos.

Em 2014, Mel B atravessava um dos piores períodos da sua vida. Sofria de violência doméstica - física e sexual - por parte do então marido - e agente - Stephen Belafonte. Num excerto da sua nova autobiografia, "Brutally Honest", publicado esta semana pelo jornal "The Sun", a cantora recorda uma noite particular em que, ao regressar a casa depois de uma saída com o marido, decidiu acabar com a própria vida.

"Aqui estou eu, aos 39 anos, a olhar para o espelho da casa de banho da minha casa alugada em Kensington, Londres, enquanto agarro num frasco de aspirinas e coloco um comprimido atrás de outro na boca. Enquanto o faço, pergunto a mim mesma: 'Tens a certeza?' E tomo outro. Tomo dez, 20, 50, 100. Por detrás do brilho da fama, sentia-me emocionalmente desgastada e afastada da minha família. Sentia-me feia e detestada pelo homem que um dia prometeu amar-me e proteger-me."

Nessa noite, Mel B chegou a ingerir 200 comprimidos antes de se aperceber que não era essa a solução dos seus problemas. "Comecei a pensar: 'E agora o que vai acontecer, Melanie? Para!' Assim que engoli aquele último comprimido, soube que não queria ir a lado nenhum. O suicídio não era a solução. Tinha de aproveitar a minha vida. Tinha de ir para o hospital. Tinha de tirar aqueles comprimidos do meu estômago antes que algo acontecesse."

A confusão apoderou-se de si nos momentos que se seguiram, mas a ex- Spice Girl lembra-se de se ter atirado contra a porta, com toda a força que tinha, para tentar sair. Foi isso, aliás, que provocou as nódoas negras na cabeça e ombros com que surgiu, apenas três dias depois, na final do programa "X Factor", no qual era jurada.

"Tudo começou a ficar escuro e caí de joelhos. Conseguia sentir a vida dentro de mim a evaporar. E depois fez-se silêncio. Deitei-me semiconsciente no chão da casa de banho e, com lágrimas a escorrerem-me pelo rosto, esperei até morrer."

Depois disso, apenas se lembra de acordar rodeada de médicos e enfermeiros. Tinha sido levada para o hospital a tempo. E viu o olhar de preocupação nos seus filhos. "Quando olhei para a minha filha - que estava perturbada, devastada, zangada - soube que tinha de começar a lutar."

Assim o fez. Três dias depois estava de volta ao trabalho e fez questão de usar um vestido sem alças para que todos os espectadores de "X Factor" pudessem ser suas testemunhas. "Tinha as marcas da agonia espalhadas pelo corpo. Precisava que todas aquelas marcas fossem vistas. A mensagem que eu ia enviar ao mundo e ao meu marido tinha de ser muito clara."

Ao fim de dez anos de casamento, em março de 2017, Mel B finalmente pediu o divórcio de Stephen Belafonte, obtendo ainda uma ordem de restrição contra o mesmo, devido aos abusos físicos e sexuais de que foi alvo.

Agora, Mel B parece estar melhor que nunca. A sua autobiografia será lançada a 27 de novembro e, no próximo ano, juntar-se-á a Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwell para uma digressão das Spice Girls no Reino Unido. Só Victoria Beckham estará ausente.