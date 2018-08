Melania contra Trump após insultos a LeBron James

João Manuel Farinha Hoje às 11:48 Facebook

Donald Trump insultou o basquetebolista LeBron James no Twitter, depois de o jogador ter dito numa entrevista que o líder norte-americano promove "divisões" raciais no desporto. Horas depois, Melania elogiou o trabalho social feito por LeBron e mostrou-se disponível para se encontrar com o jogador.

LeBron James, um dos melhores jogadores de basquetebol do mundo, para alguns o melhor de sempre, envolveu-se numa polémica com o casal Trump.

Numa entrevista à CNN, o basquetebolista acusou Trump de usar o desporto para dividir o país em questões raciais e de encorajar comportamentos racistas. O presidente norte-americano não gostou e atacou LeBron James e o jornalista que conduziu a entrevista.

"LeBron James acaba de ser entrevistado pelo homem mais burro da televisão, Don Lemon. Ele fez o LeBron parecer esperto, o que não é fácil de se fazer", declarou no Twitter na passada sexta-feira, e fez ainda questão de esclarecer quem é o seu jogador de basquetebol favorito. "Eu gosto do Mike", disse, referindo-se ao antigo jogador Michael Jordan.

Durante a entrevista que concedeu à CNN, LeBron falou do seu mais recente projeto, uma escola para crianças desfavorecidas na sua cidade natal, Akron, no estado do Ohio, idealizada e financiada pelo próprio. A "I Promise School" providencia refeições gratuitas e bicicletas aos estudantes, um serviço de apoio à integração profissional dos pais dos alunos e um banco alimentar.

Horas depois de Trump ter insultado o jogador, o gabinete de comunicação da primeira-dama emitiu um comunicado a elogiar o projeto desenvolvido pelo atleta e demonstrou disponibilidade para fazer uma visita à escola da estrela norte-americana.

"Parece que LeBron James está a trabalhar para fazer coisas boas para a nossa próxima geração e, tal como sempre fez, a primeira-dama encoraja toda a gente a dialogar sobre os problemas que as crianças enfrentam hoje em dia (...) Ela está disponível para fazer uma visita à 'I Promise School'", é possível ler-se na missiva.

Melania Trump definiu a temática dos direitos das crianças como das suas bandeiras enquanto primeira-dama e esta não foi a primeira vez agiu que contrariou declarações ou tomadas de posição do marido. Em junho, Melania visitou de surpresa um centro de detenções para crianças imigrantes que tinham sido separadas dos pais na fronteira com o México e mostrou-se solidária com as famílias afetadas.