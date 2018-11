Melania Trump agradece a banda indie em vez de a agência federal

AFS Hoje às 14:42 Facebook

No dia em que a Casa Branca assinalou a chegada da época natalícia, Melania Trump quis agradecer às entidades envolvidas através de uma publicação no Instagram. No entanto, por erro, acabou por identificar uma banda indie.

Num momento que já é habitual por parte da presidência norte-americana, Donald Trump e a mulher, Melania, deram as boas vindas à época natalícia com a participação no evento de receção do pinheiro de Natal na Pennsylvania Avenue, a mais famosa artéria da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos.

De mãos dadas e com um ar visivelmente feliz, tal como é possível ver nas imagens que foram publicadas por Melania Trump no Instagram, o casal lá caminhou pela avenida e cumprimentou os responsáveis por transportarem a árvore de Natal até ao local.

No entanto, numa análise mais detalhada à legenda utilizada pela primeira-dama de modo a descrever o momento, é possível notar um erro que, embora amplamente noticiado, não foi ainda detetado ou, pelo menos, corrigido por Melania Trump.

A mulher do chefe de Estado norte-americano quis agradecer à Smith Family & the National Christmas Tree Association pelo facto de ter fornecido a árvore e também à National Park Service, agência federal responsável pela gestão dos parques naturais do país. No entanto, ao procurar associar a página oficial da entidade à legenda, acabou por erradamente identificar a página de uma desconhecida banda indie.

"Natl Park Srvc", nome da banda que se viu envolvida na mais inesperada das publicidades que alguma vez terá imaginado, é um grupo de jovens natural da cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, e que ainda não gravou mais do que uma única demo