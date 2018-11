Melania Trump responsável pela demissão de conselheira da Casa Branca

AFS Hoje às 11:12 Facebook

A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, exigiu a demissão de uma das principais assessoras de segurança nacional dos Estados Unidos, Mira Ricardel.

O gabinete de Melania confirmou que foi a própria mulher do presidente Donald Trump quem exigiu a demissão da conselheira adjunta de segurança nacional dos Estados Unidos, Mira Ricardel, tendo indicado que esta "já não merece a honra de servir a Casa Branca".

A posição tomada por Melania surge na sequência de um conflito entre ambas durante a visita recente ao continente africano. Por essa ocasião, a então assessora de segurança adotou uma atitude confrontacional perante o gabinete da primeira-dama, tendo incluído até, de acordo com a CNN, o corte de apoios do Conselho de Segurança Nacional.

Sobre essa viagem, um outro motivo do conflito gerado entre Melania e Ricardel terá estado no facto de esta ter exigido também que fossem disponibilizados lugares no avião da primeira-dama para membros do Conselho de Segurança Nacional.

Também por essa altura, numa entrevista que concedeu à ABC durante a estadia em África, Melania tinha admitido que não confiava em certas pessoas na Casa Branca, sendo que Mira Ricardel deveria ser uma delas, confirmada que está a imposição da primeira-dama na demissão de uma das principais responsáveis pela segurança do país.