Melanie Griffith confirma segunda operação por causa do cancro de pele

Melanie Griffith foi vista durante uma gala em Viena com cicatrizes no nariz e os lábios inchados. As fotografias correram a Internet, mas há uma explicação.

A atriz confirmou ter sido submetida a uma segunda operação cirúrgica no nariz devido ao cancro da pele que sofreu em 2009. A revelação foi feita na conferência de imprensa que antecedeu o Baile da Ópera na capital austríaca.

"Ainda está horrível, mas a minha maquilhadora fez um trabalho fantástico", afirmou Griffith, quando confrontada pelos jornalistas.

A atriz, de 60 anos, viajou na quarta-feira até a capital austríaca a convite do empresário Richard Lugner, de 85, para o Baile da Ópera. Para quem esteve presente foi visível a pequena deformação que Melanie Griffith tinha no nariz e o inchaço nos lábios.

As declarações da ex-mulher de Antonio Banderas vieram confirmar a informação que já corria há uma semana nos órgãos de comunicação social norte-americana. Esta foi a segunda vez que a atriz teve de ser submetida a uma intervenção.

O "US Weekly" tinha publicado a 13 de setembro do ano passado o testemunho de uma fonte próxima de Melanie Griffith, que confirmou o tratamento feito por parte da atriz para remover um carcinoma basocelular, o cancro de pele mais comum nos Estados Unidos. Este tipo de cancro não se alastra e raramente é mortal.

O cancro da pele não foi o único problema de saúde da mãe de Dakota Johnson, estrela da saga "Ciquenta Sombras de Grey". Em 2017, Melanie Griffith admitiu em público que sofre de epilepsia e que os ataques pararam assim que se divorciou de Banderas, em 2014. O casamento durou 18 anos e da união nasceu uma filha, Carmen, de 21 anos.

Melanie Griffith estreou-se no cinema em "Uma luz na escuridão", em 1975. Do seu palmarés consta a conquista de um Globo de Ouro, em 1988, no filme "Working Girl", que lhe valeu ainda uma nomeação para o Oscar de Melhor Atriz.