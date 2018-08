Membro da comitiva espanhola da Eurovisão agredido na noite lisboeta

João Manuel Farinha 15 Maio 2018 às 19:01 Facebook

Twitter

Javier Calvo diz ter levado "um murro na cara" de um "senhor de Lisboa". O ator e professor da versão espanhola do programa "Operação Triunfo" esteve em Lisboa a acompanhar os representantes do nosso país vizinho no Festival Eurovisão da Canção.

O maior certame de música europeu não correu de feição a Espanha (23.º lugar, entre os 26 países a concorrer na final), nem à respetiva comitiva. Pelo menos a Javier Calvo. O popular ator e professor do concurso musical televisivo "Operação Triunfo" foi agredido poucas horas depois da final do Eurofestival, na sequência de uma troca de palavras na noite lisboeta.

"Ontem à noite um senhor de Lisboa deu-me um murro na cara. Para o caso de me verem inchado", explicou na rede social Twitter. Os seguidores não tardaram a perguntar o que tinha acontecido, com Javier Calvo a reagir com sentido de humor.

"Amiga, acertaram-me e agora pareço a Eleni Foureira [representante do Chipre na edição deste ano da Eurovisão] mas sem peruca", respondeu a uma admiradora. Já este domingo, Javier Calvo partilhou uma fotografia do estado em que ficou depois da agressão.

Na manhã seguinte à agressão, já no aeroporto de Lisboa, o ator foi interpelado pela revista "Hola" e explicou o que se passou. "Havia muita confusão na rua e toda a gente tinha bebido muito. Ele disse-nos alguma coisa, não me calei e tudo terminou com um golpe. Mas não é nada", disse, acompanhado do namorado, o ator e realizador Javier Ambrossi.

Esta não é a primeira vez que os "Javis" - como são conhecidos em Espanha - são notícia por causa de agressões. No passado mês de novembro, em Madrid, o casal foi abordado por um jovem que lhes chamou "maricas" e que, de seguida, acertou em Javier Ambrossi com um prato que estava numa esplanada, explica a imprensa espanhola.