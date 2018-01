Membro dos Chainsmokers quebra silêncio sobre traição à namorada

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:30 Facebook

Alex Pall, da dupla de música eletrónica Chainsmokers, quebrou o silêncio sobre a traição à namorada, Tori Woodward, exposta nas redes sociais pela própria. O DJ assumiu o erro e desejou o melhor à ex-companheira.

O artista, de 32 anos, foi publicamente enxovalhado ao ver fotografias suas a beijar outra mulher serem partilhadas na internet pela própria namorada.

Alex Pall, que atingiu notoriedade em Portugal graças ao single "Paris", já quebrou o silêncio e teceu declarações ao site TMZ sobre a situação. "Tem sido duro, é a vida. Ela merece o melhor, e eu não lhe desejo menos do que isso. Ela merece um homem melhor do que eu", disse, confessando assim a traição. O músico garantiu ainda que está solteiro e que, com este episódio, aprendeu "a ser melhor pessoa" e a preocupar-se "com quem importa".

Depois de três anos de namoro e de várias fotografias no Instagram em que demonstrava estar completamente apaixonada pelo músico dos Chainsmokers - dupla composta por Andrew Taggart e Alex Pall que atuou no verão de 2017 no festival MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar -, foi a própria Tori Woodward a denunciar na mesma rede social a traição de Alex Pall.

Segundo o "Daily Mail", Tori Woodward partilhou no instastories a fotografia que comprova a traição acompanhada pela legenda "Ele vai olhar-te nos olhos e dizer que te ama. E depois vai destruir-te num segundo". Segundos depois, a jovem publicou outro vídeo em que escreveu "Os homens são lixo. Nunca os perdoem", embora nenhum dos vídeos esteja já disponível por "violarem as normas da rede social".