Merche Romero filma-se a fazer ioga em fato de banho

Dúlio Silva Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Merche Romero rumou ao Algarve para uns dias de descanso, mas nos quais não abdica da prática de exercício físico. Prova disso é o vídeo partilhado na manhã desta sexta-feira pela apresentadora, em que surge a fazer ioga em fato de banho.

Foi de forma original que Merche Romero desejou uma feliz Sexta-feira Santa a todos os que a seguem na rede social Instagram. A comunicadora filmou-se enquanto praticava ioga, vestida somente com uma peça de roupa balnear justa ao seu corpo.

O vídeo simboliza a "vida feliz" de Merche, como a própria faz questão de sublinhar na publicação, através de uma "hashtag". Nem de férias, como se encontra agora, a apresentadora descura os cuidados com o corpo, que resultam na silhueta que apresenta aos 41 anos e que está patente nas imagens partilhadas por si esta manhã.

A apresentadora está afastada do meio televisivo há mais de dois anos, desde que integrou o leque de participantes do "reality show" "A Quinta", da TVI. Desde aí, Merche Romero tem ocupado a sua vida profissional com trabalhos como DJ.