Meryl Streep quer ver Oprah Winfrey na presidência dos EUA

O discurso forte de Oprah Winfrey na gala dos Globos de Ouro já começou a motivar reações. São várias as celebridades que lhe pedem que avance para a Casa Branca.

O apoio mais forte é, para já, de Meryl Streep. "Quero que ela concorra a presidente", admitiu em entrevista ao "Washington Post". "Acho que ela não tinha intenção de o declarar, mas agora não tem escolha", acrescentou Streep, revelando acreditar ainda que Oprah teria capacidade para liderar o país.

Desde a noite dos Globos de Ouro que o assunto tem ocupado os media. O poderoso discurso de Oprah Winfrey sobre os casos de assédio sexual fez com que o público a aplaudisse de pé e inspirou os presentes. "Durante demasiado tempo, as mulheres não foram ouvidas e eram desacreditadas se ousassem falar a sua verdade contra o poder desses homens, mas o tempo deles acabou", garantiu a apresentadora.

Meryl Streep não é a única. Nas redes sociais também várias personalidades se têm manifestado acerca da possibilidade de Oprah ser presidente, entre elas o ativista e político norte-americano Jesse Jackson, que luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos.

"A Oprah é, sem dúvida, uma mulher qualificada para ser presidente. Ela é uma patriota. Ela tem integridade, é inteligente e comunica transversalmente com americanos, dos mais ricos aos mais pobres. Ela pode elevar a nossa moral no mundo", escreveu no Twitter.

Por sua vez, o cantor Billy Gillman mostrou-se rendido ao mais aplaudido discurso da noite dos Globos. "Entretanto estou aqui em lágrimas... nunca vi um discurso como este. Oprah, minha amiga. Por favor concorre para presidente. Este mundo precisa mais disto."

Também a premiada escritora Roxane Gay manifestou-se no Twitter: "A nossa presidente está a fazer o discurso do Estado de União", escreveu.

Foi também durante a cerimónia que os fãs da apresentadora de televisão norte-americana começaram a questionar se Winfrey, uma das personalidades mais influentes do mundo, estaria a pensar concorrer à Casa Branca, tudo graças ao monólogo de abertura de Seth Meyers, que não escondeu a sua vontade em vê-la na presidência.

Stedman Graham, namorado de longa data de Oprah, trouxe esperança àqueles que mostraram apoiar a sua eventual decisão. "Tudo depende das pessoas", disse Graham em declarações ao jornal "LA Times". "De certeza que ela o faria".