Messi confirma nascimento do terceiro filho

Nuno Azinheira Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Lionel Messi partilhou, este sábado ao início da tarde, nas redes sociais a primeira fotografia de Ciro, o terceiro filho do jogador com Antonella Roccuzzo.

O craque do Barcelona, de 30 anos, publicou pela primeira vez um registo fotográfico do seu terceiro filho, que nasceu na noite de sexta-feira, confirmado assim, a notícia avançada pelo jornal espanhol "AS".

Na publicação do seu perfil de Instagram, Leo Messi afirmou que o casal está muito feliz com a chegada do Ciro, e que o parto correu da melhor maneira. Segundo o jogador argentino está tudo "bem" com a mulher, Antonella, e o seu rebento.

"Bem-vindo Ciro! Graças a Deus, correu tudo bem. A mamã e o bebé estão bem. Estamos muito felizes", disse o internacional argentino, na descrição da imagem.

Perante este momento de felicidade do casal, a secção de comentários encheu-se de mensagens de parabéns. "Muitas felicidades. Deus te abençoe", escreveu um internauta. "Bem-vindo ao mundo Ciro! Muitos Parabéns rei Leo", disse outro.

Casados desde 2017, Lionel Messi e Antonella Roccuzzo são pais de Thiago Messi, de 5 anos, e Mateo Messi, com dois.