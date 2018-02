Ana Filipe Silveira Hoje às 11:01 Facebook

Lionel Messi anunciou, esta terça-feira, o nome do seu terceiro filho. O futebolista argentino fez a revelação num vídeo em que se pode ver o bebé a mexer-se na barriga da mãe, Antonella Roccuzzo.

Ciro Messi, assim se vai chamar o terceiro filho do jogador do Barcelona e da empresária Antonella Roccuzzo. A revelação foi feita por Lionel Messi na ferramenta Instastories, da rede social Instagram, num vídeo em que é visível o bebé a mexer-se na barriga da mãe.

Messi e Antonella Roccuzzo anunciaram que estavam à espera do terceiro filho no passado mês de outubro. Apesar de a data prevista para o nascimento ainda não ser conhecida, o tamanho da barriga da mulher do futebolista indica que deverá acontecer em breve.

Ciro será o terceiro filho do casal, que já é pai de outros dois rapazes: Thiago, de cinco anos, e Mateo, de dois. Juntos há dez anos, Messi e Antonella casaram-se em junho do ano passado, na Argentina, numa cerimónia que contou com 260 convidados.