Mia Rose declara-se à mãe com poema encantador

Mia Rose escreveu um poema dedicado à mãe e partilhou-o nas redes sociais. A cantora, que se prepara para dar à luz pela primeira vez, agradeceu a educação e os ensinamentos recebidos daquela que é a sua inspiração.

Num texto escrito em inglês e muito elogiado pelos seus seguidores, a intérprete expressou todo o amor que sente pela mulher da sua vida: "O meu poema para a minha mãe: Ela abraça a graça da resiliência através da natureza paciente do seu silêncio. A sua força é medida através do altruísmo e da sua arte de sacrifício de sempre. A dedicação reside na sua maneira pura de amar. De onde é que tu vieste?", questionou.

"Os seus ensinamentos são de uma sabedoria do passado. Uma alma antiga que desenterra a natureza mais transparente das naturezas. 'Ama mais o mundo. Sê gentil. Lembra-te, podes fazer uma mudança na vida de alguém com a mais pequena das ações'. Perdoa-me, por ter ficado com uma palavra no meu coração que parece frágil e insuficiente: obrigada. Obrigada por me ensinares a ser uma mulher mais forte Um humano gentil. Uma pessoa de fé que acredita no melhor das pessoas", agradeceu.

Numa altura em que se aproxima o nascimento de Mateus, fruto do seu casamento com Miguel Cristovinho, a artista afirma que é na mãe que se inspira para desempenhar o mais importante papel da sua vida: "Ela é a minha inspiração para ser uma versão melhor de mim mesma todos os dias e o exemplo de mãe que aspiro ser. Do meu coração para o teu, amo-te, mãe. Maria."

Os seguidores teceram rasgados elogios ao texto e realçaram as semelhanças físicas entre Mia Rose e a mãe. Um dos admiradores da cantora disse mesmo que as duas "são iguais".