Mia Rose diz-se "a mulher mais amada do mundo"

Nuno Azinheira Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

A cantora Mia Rose recorreu este sábado ao Instagram para agradecer aos fãs e amigos que lhe endereçam os parabéns pelos 30 anos cumpridos sexta-feira. "Senti-me uma pessoa verdadeiramente amada", disse. Mas a dedicatória mais especial foi para o marido, o músico Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A.

"Sinto-me tão grata por existires. Amo-te em pleno, como o amor deve ser vivido. Obrigado pelo mais fantástico aniversário de sempre e por me fazeres sentir a mulher mais amada do mundo. Sou verdadeiramente uma sortuda", escreveu Mia Rose, numa dedicatória a Miguel Cristovinho, com quem se casou a 30 de setembro do ano passado.

O casal anunciou em novembro que espera o nascimento do primeiro filho. Particularmente feliz, a cantora tem partilhado o seu estado de espírito nas redes sociais.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Grávida de um rapaz, Mia já revelou nomes em que ela e o marido pensaram para o primeiro filho: "gostamos de Sebastião, de Mateus, de um que é muito estranho: Maximiliano".