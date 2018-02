Mia Rose e Miguel Cristovinho revelam nome do primeiro filho

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:55 Facebook

Mia Rose, que aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do casamento com Miguel Cristovinho, revelou o nome do menino que está prestes a vir ao mundo. A cantora partilhou a escolha do casal nas redes sociais, a propósito do chá de bebé.

Perto dos oito meses de gravidez, já falta pouco para que Mia Rose, de 30 anos, e Miguel Cristovinho, de 27, recebam nos braços o seu primeiro filho. Mas o nome do bebé, cujo sexo foi revelado pelo casal em dezembro do ano passado, era até agora desconhecido.

Foi através da rede social Instagram que a cantora finalmente revelou a decisão do casal. E o nome escolhido foi... Mateus. De forma a celebrar a chegada do menino, tratado carinhosamente por "ovinho", Mia Rose organizou, no decorrer deste fim de semana, um chá de bebé.

"Babyshower do nosso pequeno Mateus! Um dia tão especial que vou guardar para sempre na minha memória", começou por escrever a artista. "Obrigada a todos que estiveram presentes e obrigada também a todos que fizeram este dia possível", agradeceu, mostrando-se feliz com a ocasião.

Na festa estiverem presentes algumas caras conhecidas como Sofia Mexiquer, Alice Trewinnarde e Mafalda Castro. Recorde-se que Mia Rose e o vocalista dos D.A.M.A, que se preparam para ser pais pela primeira vez, deram o nó a 29 de setembro de 2017.