Mia Rose orgulhosa da barriga de seis meses de gravidez

Grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Miguel Cristovinho, a cantora Mia Rose tem partilhado nas redes sociais algumas fotografias que não escondem o quanto a barriguinha já cresceu.

Mia Rose, de 29 anos, e Miguel Cristovinho, de 27, anunciaram que estavam à espera do primeiro filho no mês de novembro, tendo o sexo do bebé sido revelado a 17 de dezembro. Desde então, a cantora tem-se mostrado feliz com o estado de graça.

Nos últimos dias, o Instagram da artista tem sido atualizado com imagens através das quais a evolução da barriga não passa despercebida. Já no segundo trimestre de gestação, a artista mostra-se orgulhosa das novas formas.

Recorde-se que, apesar do nome do menino ser ainda desconhecido, o casal já partilhou algumas ideias como Sebastião, Mateus e Maximiliano.