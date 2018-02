Michael Bublé e Luisana Lopilato esperam terceiro filho

Hoje às 14:53 Facebook

O cantor canadiano Michael Bublé e a atriz argentina Luisana Lopilato vão ser pais. Este é o terceiro filho do casal.

A informação foi dada pelo porta-voz de Michael Bublé ao canal E! News: o cantor canadiano e a mulher, Luisana Lopilato, vão ser novamente pais. Fica assim confirmado o que há muito vinha a ser especulado pela imprensa, nomeadamente na Argentina, de onde Luisana é natural. Este será o terceiro filho do casal, que já é pai de Noah e Elias, de quatro e dois anos, respetivamente.

Recorde-se que o Bublé e Lopilato viram o filho mais velho ser diagnosticado com cancro de fígado em 2016. No verão passado, anunciaram que Noah estava livre da doença, depois de ambos terem suspendido as respetivas carreiras para se dedicarem por completo à recuperação do primogénito.

"Claro que este é um processo longo, como todos sabem. O Noah tem de continuar a ser vigiado, mas estamos muito felizes. Temos muita vontade de fazer planos para o futuro, de ver os nossos filhos crescer. É difícil falar nisto, é tudo muito recente. Ainda me emociono muito ao falar no assunto", disse a atriz na época.

Michael Bublé, intérprete de clássicos como "Home" ou "Santa Claus Is Coming To Town, é casado com a atriz de "Chiquititas" e "Rebelde Way" desde 2 de abril de 2011.