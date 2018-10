Michael Bublé põe ponto final na carreira

Dúlio Silva Hoje às 15:54 Facebook

Michael Bublé anunciou, aos 43 anos, que se vai retirar do meio artístico depois de a sua "perceção de vida" ter mudado com a doença oncológica que o filho venceu. E já deu aquela que será a sua "última entrevista".

O cantor canadiano surpreendeu a sua vasta legião de fãs com a entrevista que concedeu à última edição da revista de fim de semana do jornal britânico "Daily Mail". A "última", garantiu Michael Bublé, assumindo, assim, que vai pôr termo à profissão que, em 17 anos de carreira, lhe deu quatro Grammy.

"Não tenho mais estômago para isto. O narcisismo da celebridade. Esta é minha última entrevista. Estou a retirar-me", afirmou o cantor, que justificou a decisão com o facto de "tudo" em si ter mudado - sobretudo a "perceção de vida" - aquando da batalha de 18 meses contra um cancro de fígado que o filho mais velho enfrentou - está agora num período de remissão.

Por que estamos aqui? Isto é tudo o que há? Porque se isto é tudo o que há, tem de haver algo maior (Michael Bublé)

Lembrando o diagnóstico de Noah, em novembro de 2016, Bublé afirma nesta sua "última entrevista": "Tu só queres morrer. Nem sei como é que eu estava a respirar".

A saída da música - no "topo", acredita - concretizar-se-á, conta o cantor, após o lançamento do seu próximo (e último?) trabalho discográfico, "Love", agendado para o próximo mês. "Nunca colocarei o ego do trabalho à frente da minha família", defendeu o canadiano, que voltou a ser pai em julho deste ano.

A criança é uma menina, chama-se Vida Amber Betty, e juntou-se a Noah, de cinco anos, e a Elias, de dois. São os três fruto do casamento de Bublé com a atriz argentina Luisana Lopilato.