Michael Douglas recebe estrela no Passeio da Fama e agradece ao pai

O ator norte-americano Michael Douglas foi homenageado na terça-feira, nos Estados Unidos, com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. A ocasião serviu para comemorar o 50.º aniversário da sua carreira.

Uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, 50 anos de carreira e um pai babado a testemunhar o momento. Foi com estes três ingredientes que o ator Michael Douglas discursou, emocionado, durante a homenagem que recebeu na terça-feira.

"Pai, estares aqui hoje significa muito para mim", explicou o intérprete, visivelmente feliz pelo facto de o progenitor, o também ator Kirk Douglas, de 101 anos de idade, estar presente num dos momentos mais especiais da sua carreira.

Na presença de outros familiares, como a mulher, Catherine Zeta-Jones, e o filho, Cameron, fruto do casamento anterior com Diandra Luker, Douglas manteve o foco das suas palavras no pai, que também tem uma estrela no Passeio da Fama.

"Obrigado pelos teus conselhos, pela inspiração... E digo isto da maneira mais simples e do fundo do meu coração: Tenho orgulho em ser teu filho", acrescentou, ainda, o ator.

Aos 74 anos, e depois do Óscar de Melhor Ator, em 1987, pela participação no filme "Wall Street", este terá sido sem dúvida um dos melhores momentos da carreira de Michael Douglas. Em cinco décadas, participou em outros filmes como "Voando Sobre um Ninho de Cucos" (1975), "Um Crime Perfeito" (1998) ou "O Sentinela" (2006).