Michael Jackson quis ser James Bond

O agente Michael Ovitz recordou o pedido de Michael Jackson para interpretar James Bond. O empresário teve de convencer o cantor que não seria o papel indicado para si.

Um dos agentes mais reconhecidos na indústria do cinema acabou de publicar o livro biográfico intitulado "Quem é Michael Ovitz?". Nesta obra, o empresário recordou o episódio em que Michael Jackson lhe disse que queria vestir a pele de James Bond.

O pedido foi feito durante um encontro que acabou por correr da pior forma, com o cantor a sair do restaurante chateado com Michael Ovitz, por este se ter perdido de riso assim que o chapéu do "rei da Pop" caiu no prato de guacamole.

"Fui atrás deles e expliquei-lhe que não me estava a rir dele mas do incidente. Ele depois acalmou-se. 'Okay, Ovitz, Okay', disse ele. 'Mas eu quero interpretar James Bond'. Na altura, claro que não me ri", lembrou.

O agente, de 71 anos, explicou a Michael Jackson que não seria a pessoa indicada para o papel, uma vez que a sua forma física não era a indicada. "És muito franzino, muito sensível, não serás credível como uma pessoa fria. Serias fantástico para o papel, claro. Mas seria mau para ti", disse Michael Ovitz na altura.