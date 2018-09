Michael Kors perto de fechar a compra da Versace

João Manuel Farinha Hoje às 10:19 Facebook

O grupo norte-americano Michael Kors quer alargar o império que já tem no mundo da moda e está prestes a finalizar a compra da casa italiana Versace. O negócio deverá ser oficializado ainda esta semana, por 1,7 mil milhões de euros.

Em 2017 comprou a marca de sapatos Jimmy Choo e não pretende ficar por aqui. O grupo americano Michael Kors quer expandir-se e está a preparar a compra da Versace. A marca italiana, fundada por Gianni Versace, é maioritariamente detida pela família do falecido criador (80%). Os restantes 20% pertencem ao fundo de investimento Blackstone.

Notícias recentes indicam que o fundo vai vender a sua participação na marca e que a família Versace vai passar a ser acionista minoritária. Ainda assim, deverá ter uma palavra a dizer no processo artístico e criativo da marca.

Donatella Versace, vice-presidente e diretora criativa da marca e irmã de Gianni Versace terá marcado uma reunião interna para esta semana, com o intuito de comunicar o negócio, avança o jornal italiano "Corriere della Sera". Segundo a mesma publicação, além do grupo liderado pelo estilista Michael Kors, também a Tiffany & Co. estaria interessada em adquirir a Versace.

A confirmar-se a compra da marca de luxo italiana, este é o segundo negócio multimilionário fechado pelo grupo Michael Kors em pouco mais de um ano. No ano passado adquiriu a marca britânica de calçado Jimmy Choo, por cerca de mil milhões de euros.