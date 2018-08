Michelle Obama recorda passado com fotografias surpreendentes

Dúlio Silva 23 Maio 2018 às 19:39 Facebook

A menos de seis meses de lançar um livro sobre o seu "inesperado trajeto de vida", Michelle Obama mergulhou no baú das recordações e partilhou com os seus seguidores fotografias em que lembra três fases da sua vida: a infância com os pais, a passagem pelo ensino superior e o casamento com Barack Obama.

Como forma de promoção à obra "Becoming", que chegará ao público a 13 de novembro, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos promete partilhar, "nos próximos dias", "algumas fotos e memórias" que os leitores poderão encontrar no seu livro.

A viagem ao passado começou esta terça-feira, com Michelle Obama a partilhar no seu perfil de Instagram um registo fotográfico da sua infância em que surge ao lado do pai, Fraser, que a "ensinou a trabalhar duro, a rir com frequência e a manter a sua palavra", e da mãe, Marian, que lhe "mostrou como pensar por si mesma e a usar a sua voz".

"Juntos, no nosso apertado apartamento no lado sul de Chicago, a minha família ajudou-me a ver o valor na nossa história, na minha história e na história maior de nosso país", assume a ex-primeira-dama norte-americana.

Poucas horas depois, Michelle lembrou a sua passagem pela Universidade de Princeton, "no início dos anos 1980", e do quão "assustador" foi para si o ingresso no ensino superior. "Era negra e morava num bairro de trabalhadores em Chicago, enquanto o corpo estudantil de Princeton era geralmente branco e rico", explica.

Findo o ensino universitário, Michelle começou o trabalhar numa firma de advogados de Chicago, onde conheceu o marido. É, de resto, do casamento com Barack Obama, em outubro de 1992, que se trata a terceira e última recordação.

Numa fotografia captada após o enlace, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos revela, pela primeira vez, um pormenor curioso sobre esse dia: Barack "acordou (...) com uma desagradável constipação". "De alguma forma, no momento em que eu cheguei até ele ao altar, a constipação tinha desaparecido milagrosamente e acabámos a dançar a noite quase toda."

O livro "Becoming", editado pela Penguin Random House, "é sobre as origens [de Michelle Obama] e a forma como uma rapariga de Chicago encontrou a sua voz e desenvolveu força suficiente para a usar motivando as outras pessoas", explicou, em fevereiro passado, a autora. "Espero que a minha história sirva de inspiração aos leitores para se tornarem naquilo que querem", adiantou ainda.