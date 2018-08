AFS 23 Maio 2018 às 12:53 Facebook

Twitter

Depois de Rihanna e Britney Spears terem pregado um susto a Jimmy Kimmel, foi a vez de Miley Cyrus fazer das suas. As imagens desta brincadeira foram transmitidas durante o programa "Jimmy Kimmel Live!", exibido pela ABC.

Com a ajuda da mulher do apresentador, Molly, a cantora entrou a meio da noite na casa de Kimmel, em Los Angeles, acompanhada pela equipa de produção do "late night".

De martelo na mão, com um colete laranja e um capacete branco, Miley Cyrus invadiu o quarto do profissional, de 50 anos, que estava a dormir, ao som de "Wrecking Ball". Jimmy acabou por acordar com a "pancada" que levou da artista, de 25, e da "bola de demolição" que caiu em cima de si.

Quando a paródia parou, Jimmy Kimmel queixou-se de ter sido atingido pela filha de Billy Ray Cyrus nos genitais. "Bem, isto chama-se bolas de destruição". Até à próxima", respondeu a intérprete às queixas de agressão.