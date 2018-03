Dúlio Silva Hoje às 16:32 Facebook

Miley Cyrus foi alvo de um processo milionário por parte do cantor jamaicano Flourgon. O músico alega que a cantora norte-americana plagiou parte de uma letra sua e a utilizou no tema "We Can't Stop".

Segundo o cantor jamaicano, Miley Cyrus copiou parte da letra do tema "We Run Things", de 1988, e usou-a na composição de "We Can't Stop", lançado em 2013. O processo deu entrada num tribunal de Nova Iorque, esta terça-feira, e recai sobre Miley Cyrus e a produtora Sony Music.

Em "We Can't Stop", Miley Cyrus canta "We run things, things don't run we." O refrão da canção de Flourgon inclui um verso semelhante: "We run things, things no run we."

O tema da cantora pop faz parte do álbum "Bangerz" e foi um sucesso desde o primeiro dia, tendo alcançado o segundo lugar do top 100 da Billboard.

Flourgon pede, pela apropriação indevida da letra, 300 milhões de dólares de indemnização, cerca de 242 milhões de euros. O processo recai ainda sobre a RCA Records, editora que pertence à Sony, e Mike Will Made-It, produtor e co-autor de "We Can't Stop".